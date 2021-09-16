В сети мнения по этому поводу разделились.

Над туристическим Бердянском появилось странное облако, которое, как утверждают туристы, на самом деле является полчищем комаров.

На отснятые жителями кадры попал густой поток насекомых, пронесшийся над головами людей. Свидетели убеждены, что это на самом деле очередная сезонная атака "кровопийц".

В сети мнения по этому поводу разделились. Кто-то отнесся к "облакам" в шутку, мол, насекомые просто подались в теплые края, а кое-кто появление комаров подтверждал.

Местные жители также отметили, что в последнее время курортный городок страдает от нашествия стрекоз и мошек.

"То дух курорта. Не могут покой обрести, глядя, во что превратили курорт"

"В теплые края полетели"

"Сегодня с обеда появилось много мошек"

"Летом они нас живьем жрали"

"Верю, сама такое видела"

"Сейчас на третьем пляже стрекозы стаями летают"

Массовое появление комаров прежде всего зависит от температуры. Активно насекомые размножаются при условии наличия водоемов и теплой температуры воздуха.

Самые благоприятные условия для появления комаров появляются в стоячих водах. В крупных городах – живут и размножаются в подвалах жилых домов. Больше всего от них страдают жители первых и вторых этажей.

В Украине благодаря умеренному климату опасные малярийные комары не наблюдались, зато есть весенние и осенние "пискуны".

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Автор: Виолетта Орлова