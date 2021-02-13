В Киеве появляются сосульки / УНИАН
В Киеве в Соломенском районе заметили необычную сосульку - ее длина равна по меньшей мере трем этажам.
Соответствующее фото обнародовано на странице "Типичный Киев" в Facebook.
"На Соломенке заметили трехэтажную сосульку. Будьте осторожны, идя мимо дома!",- говорится в сообщении.
На фото видно, что сосулька образовалась на обычной пятиэтажке.
В комментариях пояснили, что причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали.
Фото: Типичный Киев
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