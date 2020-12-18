В Киеве коммунальщики перед новогодними праздниками решили обработать елки специальным раствором с неприятным запахом и покрасить клеево-меловой смесью.
Это сделают, чтобы у людей не было соблазна срубить деревья и забрать домой. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Там говорят, что в целом коммунальные предприятия начали целую кампанию по предупреждению самовольных рубок хвойных деревьев в лесных массивах, парках и скверах города.
Чтобы деревья не рубили, на специальные рейды выйдут работники государственной экологической инспекции и патрульной полиции.
В то же время коммунальщики обработают ели, сосны, туи и можжевельники специальными веществами. Они безопасны, но начинают вонять в теплом помещении. Также специалисты обрабатывают деревья клеево-меловой смесью, которая оставляет на растениях "грязную" окраску.
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