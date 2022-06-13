Чтобы полюбоваться водяными лилиями, сюда приезжают люди из разных районов столицы.

В Днепровском районе на одном из крупнейших столичных озер Тельбин расцвели около 40 кустов различных видов водяных лилий.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации и поделились соответствующими фото. "На водяной клумбе на озере Тельбин из года в год расцветает до 40 кустов нимфей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько лет назад жители столичных Березняков высадили на озере сортовые водяные лилии.

"Из года в год необычная клумба разрослась все больше и, в конце концов, превратилась в местную легенду. Потому что цветы разноцветные и очень эффектные", - рассказали в КГГА.

Чтобы полюбоваться водяными лилиями, сюда приезжают люди из разных районов столицы.

Нимфея - род водных растений семейства Кувшинковые (Nymphaeaceae), включающий около 50 видов.

Ранее УНИАН показывал цветение сакуры в Ужгороде Закарпатской области. Смотрите фоторепортаж по линку.

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