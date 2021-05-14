Трупы животных в лесу обнаружили жители близлежащего села.

Стадо из 18 диких слонов нашли мертвым в индийском районе Нагаон штата Ассам.

Читайте такжеВ Африке зафиксировано массовое вымирание слонов при загадочных обстоятельствахТрупы животных в лесу обнаружили жители близлежащего села. Это впервые за последние 20 лет в Ассаме такое большое количество мертвых слонов было обнаружено одновременно.

Министр Ассама Химанта Бисва Сарма сказал, что обеспокоен гибелью такого огромного количества слонов и что было назначено расследование.

По предварительным данным, животные могли погибнуть от удара молнии в заповеднике Кандолим, передает Украинская правда.

В Индии насчитывается более 27 тыс. азиатских слонов. Около 21% из них живут в Ассаме.

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Автор: Ирина Погорелая