Разорвало рот и язык: в Индии беременная слониха умерла из-за взрыва фрукта с петардой (фото)
В Индии беременная слониха умерла после того, как съела фрукт с петардой внутри – она взорвалась во рту. Местная полиция начала расследование по делу о жестоком обращении с животными.
Об этом пишет Reuters.
Читайте такжеСлоны на карантине: в Таиланде для туристов закрыли лагерь слонов (фоторепортаж)Инцидент произошел в районе Палаккад штата Керала на юге Индии, недалеко от сельхозугодий. Там местные жители иногда разбрасывают фрукты с петардами внутри, чтобы помешать животным навредить урожаю.
Свидетели увидели, что слониха пришла к водоему и долгое время оставалась там. Когда местные жители попытались вытащить животное из воды для доставки к ветеринару, слониха упала и умерла.
История приобрела резонанс в Индии после того, как пытавшийся спасти слониху сотрудник лесного хозяйства Мохан Кришнан опубликовал в Facebook эмоциональное письмо с рассказом о произошедшем: «С разорванным ртом и языком из-за взрыва она ходила голодной, не имея возможности есть. Должно быть, она больше беспокоилась о здоровье ребенка внутри нее, чем о своем собственном состоянии».
По словам Кришнана, слониху похоронили в лесу, где она жила.
Преступникам, виновным в гибели животного грозит штраф или тюремное заключение.
Ранее УНИАН писал, как в Кении умер знаменитый слон Тим, один из последних слонов с большими бивнями в мире.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram