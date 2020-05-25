В Херсонской области чрезвычайники спасли птенца аиста, выпавшего из гнезда (видео)

Маленький аист упал с 7-метровой высоты, но остался невредимым.

Спасение маленького аиста. В Херсонской области спасатели провели целую спецоперацию, чтобы вернуть гнездо птенца.

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Как говорится в сюжете ТСН, маленький аист упал с 7-метровой высоты, но остался невредимым. Лестница пожарной машины до гнезда не доставала. Поэтому, спасателям пришлось мастерить конструкцию из нескольких лестниц.

Как сообщал УНИАН, ранее селяне на Закарпатье помогли начать новую жизнь аисту после тяжелой драмы.

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