Туристы резвятся в пене и делают потрясающие фото.

Один из пляжей на греческом полуострове Ситония полностью затянуло белоснежной пеной. Ученые заверили, что явление не несет опасности для людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отдыхающих горы пены в море не останавливают, они охотно возятся в ней и делаю селфи.

По словам ученых, пена для людей не опасна и исчезнет через несколько дней. Правда, явление может повториться.

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"Это естественное явление ученые называют эвтрофикацией, что происходит из-за ухудшения качества воды в водоемах. Причиной тому является попадание биогенных элементов, таких как соединения азота и фосфора. Эвтрофикация обычно случается в озерах или закрытых мелководных заливах и, как правило, вызвана обогащением воды оттоком питательных веществ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, туристы, которые отдыхали в Украине в этом году, неоднократно жаловались на грязную воду в море, засилье медуз и водорослей. Кроме того, один из пляжей буквально захватили божьи коровки, которые потом стали массово умирать.

Автор: Анастасия Горбачева