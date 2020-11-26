Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения объясняет аномалии поверкой датчиков.

В Чернобыльской зоне отчуждения и даже за ее пределами с 17 ноября начали фиксировать аномальные колебания уровня радиационного загрязнения. Кое-где зафиксированный уровень радиационного загрязнения превышал норму в сотни раз. Власти объясняют инцидент поверкой метеорологических датчиков.

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Об этом в Facebook сообщает экологическая группа Save Dnipro.

Отмечается, что 17 и 18 ноября на станции мониторинга у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения.

«Показатели 17 ноября в 18:08 достигли невероятных 124 000 нЗв/час, тогда как стандартными даже для этой загрязненной местности являются 210 нЗв/час, что почти в 600 раз меньше, а 18 ноября в 11:45 на соседней станции “Отводной канал” – 62 400 нЗв/час, то есть почти в 300 раз выше обычного значения», - указали активисты.

В Save Dnipro напоминают, что именно 18 ноября состоялось историческое событие для Украины и мира. К новому хранилищу ХОЯТ-2 впервые было перегружено отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) для длительного хранения (до 100 лет).

Наблюдатели склонялись связать прыжки радиационного фона именно с этим топливом. Однако по утверждениям специалистов-консультантов, такое загрязнение от перемещения отработанного ядерного топлива невозможно.

"Мол, то топливо, которое официально готовят на захоронение тщательно закупоривают в контейнерах, которые должны защищать от радиации. Поэтому вопрос почему в день и в канун загрузки ОЯТ происходили такие чрезвычайно высокие скачки радиации остается открытым. Или эксперты ошибаются», - продолжают в Save Dnipro.

Активисты отмечают, что радиационный фон прыгал в сотни, а то и тысячи раз на почти всех измерительных постах в зоне отчуждения. Так, пост мониторинга в бывшем селе Стечанка 17 ноября в 10:55 зафиксировал показатель в 117 000 нЗв/час. И таких превышений в зоне в тот день зафиксировано целых три.

Огромные превышения наблюдатели заметили не только в зоне отчуждения, но и за ее пределами. В частности, в селе Горностайполь Вышгородского района, Киевской области, (население 1100 человек) 17 ноября в 11:00 радиационное загрязнение достигло чрезвычайных 87 620 нЗв/час. Обычный фон для такой местности - 70-100 нЗв/час.

В Save Dnipro подчеркнули - эти прыжки радиации продолжились и после 18 ноября. Оно фиксировалось в последующие дни, в том числе и 25 ноября.

«Если цифры кажутся вам фантастическими (а нам они показались именно такими), то приглашаем убедиться самим, и в режиме реального времени просмотреть показатели на нашей карте, выбрав слой “радиация”. В любом случае, мы выдвигаем только предположения, тогда как факты говорят сами за себя – согласно данным государственных постов мониторинга в зоне отчуждения прямо сейчас происходят процессы, которые, скорее всего, крайне негативно влияют на окружающую среду и людей, которые находятся в зоне влияния», - предупредили активисты.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения прокомментировало ситуацию. В учреждении заверили, что радиационный фон на территории зоны отчуждения находится в пределах допустимых уровней.

Как утверждают в агентстве, в настоящее время в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков.

"Начиная с 17.11.2020 специалистами ГП КИЕВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ для датчиков измерения МЭД «Gamma TRACER» в ближней зоне, включая промплощадку ДСП «ЧАЭС», а именно: ВОС-3, ВРП-750, КОПАЧИ, НЕФТЕБАЗА, ПОЖАРНОЕ ДЕПО, ОТВОДНОЙ КАНАЛ, ХОЯТ-2 и ЧЕРНОБЫЛЬ-2, была проведена метрологическая поверка.

В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5-2 часа. Начиная с 19.11.2020 датчики измерения МЭД «Gamma TRACER» работают в обычном режиме», - сообщили в Агентстве.

Активистов не удовлетворило объяснение чиновников. В частности, они указывают на то, что скачки радиационного фона продолжаются и после 19 ноября.

В то же время, некоторые пользователи в комментариях отмечают, что причиной «прыжков» могут быть проблемы с датчиками или мониторинговой системой.

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Автор: Дмитрий Захаров