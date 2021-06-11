Случаи, связанные с издевательствами над животными, участились в Австралии за последние два года.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели в действие пожизненный запрет на владение или работу с питомцами для людей, ранее осужденных за жестокое обращение с животными и зоофилию.

Об этом в Twitter написала инициатор закона Эмма Херст.

"Новый Южный Уэльс только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон только что принят обеими палатами", - отметила депутат и добавила, что "теперь виновным будет автоматически запрещено держать животных под присмотром или работать с ними на всю жизнь".

Случаи, связанные с издевательствами над животными, участились в Австралии за последние два года.

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Автор: Денис Прядко