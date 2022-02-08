Если метод будет успешен, его начнут тестировать и в других регионах мира.

Австралийская био-компания AirSeed Technologies придумала уникальный метод посадки деревьев с помощью дронов.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.

Специалисты AirSeed Technologies начинают работу с исследования почвы. Далее – выбор семян, питательных веществ и формирование груза для летательного аппарата.

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Уверяют, что воздушное садоводство в разы эффективнее обычного.

"Один человек высаживает 800 деревьев в день, а дрон высаживает 40 тысяч капсул в день. Здесь большая разница, во-первых. Во-вторых, дроны могут попасть в те места, куда не достанется человек", – говорит генеральный директор и соучредитель компании Эндрю Уокер.

Экологи оценили новый метод, ведь высадка леса - один из ключевых элементов борьбы с изменениями климата.

Если метод австралийской компании будет успешен, в ближайшее время его начнут тестировать и в других регионах мира. Прежде всего в Африке, где и так мало растительности.

Напомним, в прошлом году половина острова в Австралии сгорела из-за сильных лесных пожаров. Также ученые подсчитали, что около трех миллиардов животных погибли в результате масштабных лесных пожаров.