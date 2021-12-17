Ученые гадают, почему рыбу выбросило на берег.

Редкую глубоководную рыбу обнаружили на берегу возле Сан-Диего. Это 31-й экземпляр такой рыбы, который когда-либо встречали люди.

Об этом сообщил Институт океанографии Скриппса в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Читайте такжеВ США поймали редкую рыбу с человеческими зубами (фото)В начале этого месяца на пляже в Энсинитасе (пляжный город в округе Сан-Диего, штат Калифорния) выбросило на берег самку футбольной рыбы. Ее длина - около 30 сантиметров, вес - около 2,5 килограммов.

Ученые акцентируют - редкие экземпляры, подобные этой футбольной рыбе, невероятно ценны для морского научного сообщества.

"Во всем мире собран всего 31 известный экземпляр этого вида. Как видно из анимационного фильма "В поисках Немо", самок удильщика легко узнать по шаровидной форме тела, острым зубам, характерному спинному хребту и по мясистой фосфоресцирующей лампочке, используемой для приманки добычи", - рассказали в Института океанографии Скриппса.

Специалисты сделали рентгеновский снимок обнаруженной рыбы и собрали образцы тканей для анализа.

Рыбы этого вида обитают на глубине 200-800 метров. Считается, что самки футбольной рыбы - малоподвижные хищники, питающиеся другими рыбами, креветками и прочим. Самцы большинства видов этого семейства по достижении зрелости превращаются в паразитическую форму. Они прикрепляются к телу самки и сливаются с ее тканями. Их половые железы начинают развиваться, в то время как все другие органы дегенерируют.

В последние недели в Калифорнии было обнаружено несколько других глубоководных рыб, выброшенных на берег. У исследователей пока нет никаких теорий относительно того, почему это произошло.

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Автор: Анастасия Печенюк