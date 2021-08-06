Рыбаки были шокированы ее ртом.

В водах Северной Каролины американцам удалось поймать рыбу из редкого вида окунеобразных ("Овечья голова"), имеющего характерные жуткие, похожие на человеческие, зубы.

Фото животного распространили на странице Jennette'S Pier в Facebook.

Рыбу поймали в городе, который очень любят рыбаки – в Нагс-Хеде в Северной Каролине.

Мужчины, захватившие чудо-рыбу, были шокированы ее ртом. Уже впоследствии они узнали, что поймали. Однако американцы такому улову только обрадовались, поскольку рыба очень вкусная.

Сообщение вызвало оживленное обсуждение в сети. Люди интересовались происхождением зубов, а кое-кто открыто завидовал: "У этой рыбы зубы лучше, чем у меня", – написал один из пользователей.

"Овечья голова" встречается в среднесоленых и пресных водах – от западного побережья Атлантики и Бразилии до Новой Шотландии в Канаде. Любит заливы и лиманы.

Рыба питается устрицами, мидиями и другими двустворчатыми моллюсками, крабами, омарами. Взрослые особи любят места у скал, где такой еды больше всего.

"Овечья голова" имеет острые спинные колючки и жесткий рот с несколькими рядами зубов.

Зубы у них начинают прорезаться еще с малого возраста, а после достижения размера в 15 мм "Овечья голова" имеет все резцы, при 50 мм начинают развиваться коренные зубы.

Только имея все зубы, рыбы поедают твердых моллюсков.

У взрослых коренные зубы для дробления ракушек растут по три ряда на верхней челюсти и по два ряда на нижней.

Такая рыба достигает во взрослом возрасте в среднем 76 см в длину и может весить до 9,6 кг при длине в 91 см.

Автор: Иван Бойко