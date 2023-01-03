Еще в июне сумма была вдвое меньше.

Убытки, вызванные полномасштабной войной, развязанной Россией против Украины, по состоянию на начало 2023 года уже превысили 700 миллиардов долларов.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, еще в июне сумма была вдвое меньше.

"Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на быстрое восстановление. Напомню, что есть такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла 350 млрд долларов нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма достигает более 700 млрд долларов", – отметил Шмыгаль.

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Убытки Украины вследствие российской агрессии

По состоянию на 1 июня 2022 года, как сообщал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, сумма ущерба, нанесенного украинской экономике, составила 350 миллиардов долларов. Он также прогнозировал, что к концу 2022 года убытки могли достичь 700 млрд долларов.

В частности, сумму ущерба, нанесенного экологии нашей страны в результате полномасштабной войны, оценивают в 35,3 миллиарда долларов.

Кроме этого, убытки и недополученные доходы креативных индустрий составляют более 15 млрд долларов.

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