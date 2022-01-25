Гиппопотамы отличаются очень широким вокальным спектром - они способны хрюкать, реветь, пищать и рычать. Но о том, как именно они общаются между собой, известно мало.

О том, чтобегемоты - существа достаточно шумные, было известно всегда: их рев раздается на больших расстояниях над реками и озерами, где они обитают. Но до недавнего времени ученые не понимали, что именно значат сигналы, которые подают друг другу эти животные.

Теперь ученые, изучающие поведение бегемотов в одном из природных заповедников Африки, выяснили, что гиппопотамы способны по издаваемым звукам отличать друзей от врагов, и даже распознавать определенные особи, передает Би-би-си.

"В их кличе есть информация о личности той или иной особи, так что они обладают уникальными голосами, и могут по ним узнавать друг друга, - пояснил руководитель научной группы профессор Николя Матевон из Университета Сент-Этьена во Франции. - Эта способность помогает поддерживать социальные связи между особями".

Матевон, который ранее изучал голоса различных животных, в том числе леопардов и гиен, сказал, что гиппопотамы отличаются очень широким вокальным спектром - они способны хрюкать, реветь, пищать и рычать. Но о том, как именно они общаются между собой, известно очень немного.

Чтобы изучить "язык бегемотов", французские ученые записывали звуки, которые издавали животные, обитающие в природном заповеднике Мапуту в Мозамбике.

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Им уже было известно, что самым распространенным и громким сигналом бегемотов является их рычание - его можно услышать на расстоянии до одного километра. В ходе эксперимента они при помощи акустических систем воспроизводили записанный ранее рык, чтобы понять, как на него отреагируют другие гиппопотамы.

Оказалось, что по звуку голоса животные могут распознавать своих друзей, соседей и незнакомцев. Ученые даже предполагают, что бегемоты способны не только выявлять незнакомых им животных, но и узнавать по звуку голоса определенных особей - хотя полной уверенности в этом пока нет.

И хотя на первый взгляд бегемоты были полностью заняты собой и без особой цели прохлаждались в воде, при первых же звуках других гиппопотамов они проявляли явный интерес. На голос незнакомых им животных они реагировали более агрессивно: быстро издавали громкие и более частые звуки и метили территорию при помощи рассеивания экскрементов.

По словам профессора Матевона, людям важно изучить язык бегемотов, чтобы научиться избегать конфликтов с ними.

Это также необходимо для сохранения этих животных, поскольку ученые иногда переселяют гиппопотамов из одного места в другое, чтобы поддержать здоровье той или иной популяции. В таких случаях, возможно, удастся заранее приучить принимающих бегемотов к голосу чужаков, проигрывая им записи гиппопотамов, которые должны к ним вскоре присоединиться.

Бегемоты пока не считаются исчезающим видом, однако их популяция быстро сокращается. Кроме того, из-за гиппопотамов гибнут сотни людей.

По данным журнала National Geographic, ежегодно бегемоты убивают в Африке около 500 человек, что делает их самым опасным для нас млекопитающим (хотя мяса бегемоты, как правило, не едят). Для сравнения - жертвами львов обычно становится почти вдвое меньше людей.

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