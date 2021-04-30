Переселить 600-килограммового бегемотика помогли лишь хитрости.

В зоопарке Киевской области 5-летнего бегемота Хиполита перевели в новый современный вольер.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В новом убежище есть глубокий бассейн и даже пол с подогревом.

Хиполит так прижился на своем временном подворье, что ни за что не хотел переезжать на новое место. Поэтому переселить 600-килограммового бегемотика помогли лишь хитрости: Хиполит зашел в прицеп после двух дней "выдержки на обедненном рационе". Теперь бегемот почти не вылезает из воды, а когда устает - садится в углу и отдыхает в обществе сомов.

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Автор: Олег Давыгора