В зоопарке Киевской области 5-летнего бегемота Хиполита перевели в новый современный вольер.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В новом убежище есть глубокий бассейн и даже пол с подогревом.
Хиполит так прижился на своем временном подворье, что ни за что не хотел переезжать на новое место. Поэтому переселить 600-килограммового бегемотика помогли лишь хитрости: Хиполит зашел в прицеп после двух дней "выдержки на обедненном рационе". Теперь бегемот почти не вылезает из воды, а когда устает - садится в углу и отдыхает в обществе сомов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Харькове после пятилетней реставрации готовятся открыть один из старейших украинских зоопарков (видео)
- Отказалась мать: работники Одесского зоопарка взяли под опеку пятерых волчат
- В Одесской области выпустили на свободу почти сотню "изумрудных" фазанов (видео)
- Звезды цирка и рекламы: в Германии открыли приют для известных животных (видео)
- В Австралии публике впервые показали малыша черного носорога (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram