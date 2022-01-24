Большинство известных науке коралловых рифов находятся на глубинах до 25 м, в то время как обнаруженный риф располагается необычно глубоко - до 65 м под поверхностью воды.

Морские биологи, проводившие под эгидой ЮНЕСКО исследования у берегов французской Полинезии, обнаружили риф с гигантскими кораллами в форме цветков розы, достигающих двух метров в диаметре.

Риф почти не пострадал от нынешних климатических изменений, которым подверглись многие рифы, находящиеся на меньшей глубине, передает Би-би-си.

Как отмечают в ЮНЕСКО, это один из самых крупных из когда-либо обнаруженных коралловых рифов: 65-метровая полоса простирается в длину почти на 3 км. Располагается он необычно глубоко для кораллов - от 30 до 65 м под поверхностью, где вода значительно холоднее.

"Сегодня поверхность Луны изучена больше, чем глубины океанов", - отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, имея в виду, что лишь 20% мирового океанского дна нанесено на карту.

"Открытие рифа, да еще в таком великолепном состоянии, это отличная новость, которая должна побудить нас к дальнейшим усилиям по спасению природы, - отметила морской биолог, доктор Летиция Эдуэн из Национального центра научных исследований Франции (CNRS). - И мы очень надеемся, что более глубоководные рифы лучше защищены от глобального потепления".

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Большинство известных на сегодня коралловых рифов находятся на глубинах до 25 м, и открытие рифа на Таити дает повод надеяться, что в неизведанных пока районах океана может быть еще много здоровых кораллов.

Открытие нового рифа тем более знаменательно, что в 2019 году во французской Полинезии наблюдался значительный процесс побеления кораллов в результате стресса и различных заболеваний, именуемый также бличингом. Главной причиной бличинга ученые называют резкие повышения температуры воды, когда кораллы изгоняют живущие в их тканях водоросли, с которыми они обычно составляют симбиоз, и вся яркая экосистема кораллового рифа (именно там обитает до четверти всех океанских животных и растений) умирает.

По данным Глобальной сети мониторинга коралловых рифов на октябрь 2021 года, лов рыбы с помощью динамита, загрязнение окружающей среды, окисление океана в силу роста CO2 в атмосфере уничтожили в период с 2009 по 2018 годы до 14% известных кораллов в мире. Только один эпизод бличинга в 1998 году, вызванного потеплением вод, привел к гибели 8% всех кораллов мирового океана.

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