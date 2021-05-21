Житель американского города Белфаст (штат Мэн) Ричард Коралек нашел у себя во дворе загадочное существо. Позже выяснилось, что это редчайший лесной сурок-альбинос.
Об этом сообщает Bangor Daily News.
Мужчина с середины зимы периодически видел перед своим домом небольшое существо. Он долго не мог понять, что это за животное, и назвал его Пушистиком.
После публикации фотографий животного пользователи предположили, что это горностай, сурок-альбинос, хорек, серая белка-альбинос или северный болотный лемминг.
Читайте такжеВ американском зоопарке живет носорог-пианист (видео)Биолог Шевенелл Уэбб из департамента рыболовства и природных ресурсов штата отметила, что, скорее всего, это лесной сурок-альбинос.
«В Мэне встречали дикобразов и енотов-альбиносов, но я не помню, чтобы нам сообщали о сурках-альбиносах. Это редкое явление, но таких сурков видели в других штатах», – пояснила она.
Вас также могут заинтересовать новости
- Миллиарды цикад заполонили США после 17-летней спячки
- 18 минут с роем пчел: Анджелина Джоли снялась в опасной фотосессии (видео)
- В Днепре заметили павлина, разгуливающего по проезжей части (видео)
- Пингвин запрыгнул в лодку к туристам и восхитил их (видео)
- В Китае маленьких панд начали тренировать для выживания в дикой природе (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram