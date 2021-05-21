В этом же штате встречали дикобразов и енотов-альбиносов.

Житель американского города Белфаст (штат Мэн) Ричард Коралек нашел у себя во дворе загадочное существо. Позже выяснилось, что это редчайший лесной сурок-альбинос.

Об этом сообщает Bangor Daily News.

Мужчина с середины зимы периодически видел перед своим домом небольшое существо. Он долго не мог понять, что это за животное, и назвал его Пушистиком.

После публикации фотографий животного пользователи предположили, что это горностай, сурок-альбинос, хорек, серая белка-альбинос или северный болотный лемминг.

Читайте такжеВ американском зоопарке живет носорог-пианист (видео)Биолог Шевенелл Уэбб из департамента рыболовства и природных ресурсов штата отметила, что, скорее всего, это лесной сурок-альбинос.

«В Мэне встречали дикобразов и енотов-альбиносов, но я не помню, чтобы нам сообщали о сурках-альбиносах. Это редкое явление, но таких сурков видели в других штатах», – пояснила она.

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Автор: Катерина Шварц