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Защитники окружающей среды во время акции требовали от чиновников подать законопроекты о переработке мусора (видео)

13:24, 26 марта 2019
Мусор
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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За прошлый год украинские свалки пополнились на 9 миллионов тонн. Это как миллион грузовиков. А перерабатывают только 3 процента отходов.

Остальное - хоронят на 6 тысячах полигонов и свалок. Активисты говорят, ситуация начала бы меняться, если бы в Украине изменили законодательство.

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Теги: #мусор