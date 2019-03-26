Защитники окружающей среды во время акции требовали от чиновников подать законопроекты о переработке мусора (видео)
13:24, 26 марта 2019Мусор
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За прошлый год украинские свалки пополнились на 9 миллионов тонн.
Защитники окружающей среды требовали от чиновников подать законопроекты о переработке мусора.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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За прошлый год украинские свалки пополнились на 9 миллионов тонн. Это как миллион грузовиков. А перерабатывают только 3 процента отходов.
Остальное - хоронят на 6 тысячах полигонов и свалок. Активисты говорят, ситуация начала бы меняться, если бы в Украине изменили законодательство.
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