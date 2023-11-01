Сейчас неизвестно, улучшится ли ситуация летом следующего года.

Сейчас, даже через 5 месяцев после теракта на дамбе Каховской ГЭС, в Черном море остается много токсичных веществ, отравивших рыбу.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал директор Украинского Национального центра экологии моря Виктор Коморин. Он напомнил, что из - за подрыва дамбы Каховской ГЭС, в морскую воду попало огромное количество токсичных веществ-металлов, хлорорганических веществ, нефти и тому подобное.

"Мы делали исследования жителей Черного моря-мидий, кефали, останков дельфинов, которые были найдены у одесского побережья, и увидели, что в некоторых случаях концентрации этих веществ в сотни и тысячи раз больше, чем это допустимо", - сказал специалист.

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Он уточнил, что токсичные вещества, попавшие в море, начали накапливаться в звеньях трофической цепи (набор взаимоотношений между различными группами организмов). Соответственно, сначала в мидиях, зоопланктоне, а потом уже оказались в организмах рыбы, дельфинов.

"Более того, в желудке одного из дельфинов, которого нашли мертвым и было исследовано, мы увидели очень много непереваренной рыбы. То есть, этот дельфин перед своей гибелью активно охотился на эту рыбу и лишь после того, как получил с ней большое количество токсичных веществ, умер. Поэтому, к сожалению, не могу сказать, что эти токсичные вещества куда-то ушли...", - отметил Коморин.

Он добавил, что частично яд распространился по всему Черному морю, но частично остался в Днепро-Бугском лимане и Одесском заливе.

"Необходимо отметить, что ситуация загрязнения у Черного моря, у одесского побережья, колеблется также в зависимости от погодных условий. Так, когда ветер дует от Днепро-Бугского лимана в сторону Одесского залива, мы здесь наблюдаем большое количество токсического вещества...", - сказал ученый.

Кроме того, когда есть штормовые ветры, все вещества, которые депонировались на дне, вновь попадают в морскую воду - в экосистему, где в очередной раз, еще больше, влияют на обитателей моря.

Коморин также прокомментировал ситуацию, когда в конце лета людям разрешили купаться в море. По его словам, когда ветры были нейтральные (не очень мощные) и не со стороны указанного лимана, токсичные показатели воды улучшились. В то же время при определенных ветрах ученый очень не рекомендую купаться на местном побережье.

"Также не рекомендую есть морепродукты, рыбу, которая была поймана у одесского побережья. Потому что она, к большому сожалению, накопила очень большую концентрацию токсичных веществ", - сказал он.

Коморин акцентировал, что пока нельзя сказать, когда эту рыбу снова можно будет употреблять, поскольку исследования продолжаются. Более того, сейчас украинские ученые готовят пробы биологических организмов для собственных исследований и планируют отправить определенные образцы в европейские лаборатории. Это необходимо, чтобы сделать более тщательный анализ, который поможет узнать, какие именно вещества сильно поражают живые организмы.

Сейчас, по словам главы Центра, неизвестно, сколько морских животных погибло после теракта на дамбе Каховской ГЭС. В то же время есть данные, что около 50% мидий, которые были старше 3 лет, погибли именно у одесского побережья.

По мнению ученого, теракт повлиял и на акватории соседних государств – Болгарии, Румынии, Турции. В частности, согласно спутниковым снимкам, там тоже происходило цветение воды, например, в июле и, вероятно, причиной этого являются именно токсичные вещества, которые попали в Черное море из-за подрыва дамбы. Кроме того, рыба, которая была в Одесском заливе летом "на Нагуле", накопила много токсичных веществ.

"А для рыбы нет границ – она мигрирует по всему Черному морю", - добавил Коморин.

По его словам, ускорить очистку воды могут только штормы, которые могут распределить загрязнения по всему морю. Он добавил, что некоторые хлорорганические вещества имеют период распада 10-20 лет, то есть очень много лет могут находиться в экосистеме.

"Кроме того, море загрязняется из-за ракет, которые во время воздушных боев падают в воду. "Необходимо определить, что ракетное топливо является крайне опасным-это крайне агрессивное вещество. Пока мы не знаем точный состав этого вещества и поэтому даже не можем представить, насколько оно опасно. Это мы сможем сделать только после окончания войны, когда сможем выйти в море на наших судах и отобрать соответствующие пробы воды", - рассказал Коморин.

Насколько безопасно будет купаться в Черном море возле Одессы, сейчас прогнозировать нельзя.

"Во-первых, это зависит, насколько будет погода штормовая погода в зимний период, насколько суровая будет зима. Во-вторых, надо посмотреть, не будет ли других загрязнений - война продолжается и возможны другие аварийные ситуации", - подчеркнул ученый.

Что сейчас на месте Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Под водой оказались десятки населенных пунктов, тысячи гектаров заповедных земель и тому подобное. Обломки, трупы животных, мусор течением несет в Одесчину, что привело, в том числе к опреснению Черного моря. Из-за этого купаться было запрещено, но в конце лета людям официально разрешили пользоваться определенными пляжами.

По последним данным, на месте Каховского водохранилища сейчас восстанавливается восстанавливается уникальная растительность, которая погибла в 1950-х годах, во время строительства Каховского гидроузла.

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