Танкер "Делфи" затонул у берегов Одессы в ноябре 2019 года / фото УНИАН
В Одессе снова отложили подъем затонувшего танкера "Делфи".
Об этом сообщает Думская.
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Как сообщается, для судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода, а в Одессе прогнозируются порывы ветра до 14 м/с, что небезопасно для операции.
Однако, по данным издания, танкер продолжили облегчать, демонтируя оборудование с палубы: рабочие с "газорезами" удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты.
Авария танкера "Делфи": что произошло
- В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.
- В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
- 23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.
- 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.
- Работы по поднятию судна будет выполнять частная компания без использования государственных средств.
- 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.
- 31 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер планируют отбуксировать 3-5 сентября.
- 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал «Делфи» по иску АМПУ.
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