Для судоподъемных работ необходим штиль, а в Одессе прогнозируется сильные порывы ветра.

В Одессе снова отложили подъем затонувшего танкера "Делфи".

Об этом сообщает Думская.

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Как сообщается, для судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода, а в Одессе прогнозируются порывы ветра до 14 м/с, что небезопасно для операции.

Однако, по данным издания, танкер продолжили облегчать, демонтируя оборудование с палубы: рабочие с "газорезами" удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты.

Авария танкера "Делфи": что произошло

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

Работы по поднятию судна будет выполнять частная компания без использования государственных средств.

26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

31 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер планируют отбуксировать 3-5 сентября.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал «Делфи» по иску АМПУ.

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Автор: УНИАН