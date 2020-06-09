В Бельгии коп спас новорожденного детеныша кита (видео)

Обессиленного малыша увидели местные жители и позвали полицию.

В Бельгии полицейский спас новорожденного детеныша кита, которого вынесло на побережье Северного моря.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Обессиленного малыша увидели местные жители и позвали полицию. Чтобы спасти китенка, полицейский взял его на руки и понес в море, чтобы выпустить как можно дальше.

В соцсетях ему благодарят за достойный поступок.

Как сообщал УНИАН, в океанариуме Атланты родился детеныш белого кита - белухи. Малыш появился на свет на прошлой неделе, однако первые кадры с ним обнародовали сегодня. При рождении китенок был длиной 1,5 метра и весил 79 килограммов. Имя малышу пока не придумали. Пока он вместе с мамой плавает в отдельном бассейне, и вскоре их выпустят в большой аквариум.

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