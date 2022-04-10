Две недели назад враг нанес ракетный обстрел по жилому массиву.

В Харькове чрезвычайники спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели выезжали на разборку завалов в жилую 5-этажку, что в Индустриальном районе Харькова. Две недели назад враг нанес ракетный обстрел по жилому массиву. Спасатели, разбирая завалы, заметили за диваном в квартире на 4-м этаже кота.

"Жители сказали, что в квартире на четвертом этаже находится четвероногий друг. Мы с бойцами осмотрели место происшествия и, когда начали разбирать завалы, на месте нашли кота", - рассказал спасатель.

Пушистик был испуган и полностью грязный. К тому же кот две недели просидел в закрытом разрушенном доме. Спасатели достали перепуганного зверька из-под завала и передали одной из жительниц дома. Сейчас кот в безопасности, накормлен и ждет своих хозяев.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Днепр привезли тигра, живший в харьковском "Фельдман Экопарке". Животное находится в стрессовом состоянии, поскольку Экопарк обстреливали оккупанты.

Ранее из харьковского экопарка эвакуировали семейство тапиров и кенгуру разных видов.