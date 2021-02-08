Самый чистый снег, по данным ТСН, - в центре Киева.

Киевский снег, который начался почти сутки назад, проверили на наличие нитратов. Для этого журналист набрала снег в центре столицы, на трассе и вблизи поля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Исследование проводили с помощью тестовой полоски для нитратов. В три ведерка положили снег с Майдана Незалежности, Вышгорода (вблизи трассы, где ежедневно проезжает много авто) и поля, где, вероятно, есть удобрения.

Полоску-тест опускали на две секунды в растаявший снег. В итоге ярко-розовой окраски в снегу не было, следовательно нитраты с неба не сыпятся, отмечает журналист. Если они и содержатся в снегу, то в незначительном количестве. Самый грязный снег тот, который брали возле трассы, самый чистый - из центра Киева.

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Автор: Юрий Годован