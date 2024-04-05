По словам эксперта, есть значительные опасения относительно того, что воды просто не будет хватать для нужд людей.

После того, как оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, Северо-Крымский канал обмелел. Позже представитель оккупационных властей в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что он частично будет переоборудован в озера или пруды. Чтобы это сделать, необходимо поднять на поверхность подземные воды и сохранить их на соответствующих территориях. По словам Сальдо, такую воду можно будет использовать для орошения земель. В то же время проект Радио Свобода "Новости Приазовья" узнал, в каком состоянии сейчас находится Северо-Крымский канал и сможет ли на самом деле РФ решить проблему с орошением земель на оккупированных территориях юга.

Негативные последствия после оккупации и преступных действий РФ

Заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон отметил журналистам, что после 2014 года власти РФ в Крыму брали в использование отдельные ветки Северо-Крымского канала, чтобы передавать через них воду из подземных источников. Он отметил, что сейчас, если учитывать слова Сальдо, будут делать аналогично.

"Более 50% были полностью заброшены и за 10 лет почти никак не использовались. Однако отдельные ветки, особенно те, которые шли на восток Крыма и питали Феодосию, Керченский полуостров, они с течением времени, где-то с 2016 года, начали активно использоваться для транспортировки воды из подземных горизонтов. То есть использовалась вода из артезианских скважин, которая транспортировалась на восток Крыма таким довольно странным способом. Многие артезианские источники начинали быстро мелеть из-за того, что воду активно использовали. То есть вода использовалась не в десятках, в сотнях литров в секунду, а очень часто в кубометрах в секунду", - объяснил Гапон.

Эксперт отметил, что сейчас есть возможность для использования тех участков Северо-Крымского канала в Крыму, чтобы транспортировать местную воду, так, как это делали около 8 лет назад.

"Есть свои последствия, преимущественно экологические, и конечно, что они преимущественно негативные, или 100% негативные, потому что изменение уровня подземных вод приводит к изменению функционирования природных ландшафтов очень сильно. И регион за последние десятки лет такие изменения испытывал уже не один и не два раза. Меняется уровень солей в почвах, и это приводит к изменению направления функционирования всей среды", - предостерег он.

По словам Гапона, проблема полива земель заключается в том, что для этого необходимо много воды, а Северо-Крымский канал помогал решить этот вопрос. Он подчеркнул, что воды, которая есть в других источниках, недостаточно.

"Если мы говорим о населении, то количество воды, которая необходима для обеспечения населения, она большая, но не такая большая, как для ведения сельского хозяйства. Использование подземных скважин для сельского хозяйства приводит только к тому, что они еще больше, еще скорее исчерпываются, их количество становится меньше, а оно и так, в принципе, катастрофически меньше", - добавил специалист.

Гапон напомнил, что есть значительные опасения относительно того, что воды просто не будет хватать для нужд людей, ведь в течение последних 10 лет качество воды в Крыму стало только хуже.

"Поэтому Северо-Крымский канал здесь не будет альтернативой для сельского хозяйства. А если и будет, то это вода, в принципе, которая будет в прямом смысле слова "золотая". Нельзя такую воду использовать для нужд орошения, потому что за один год можно исчерпать такое количество воды, которое потом и за десятки лет нормально не восстановится", - подчеркнул эксперт.

Как это повлияло на урожайность в регионе

В свою очередь глава фермерского хозяйства "Аделаида", депутат Херсонского облсовета Сергей Рыбалко отметил, что эта часть региона без системы полива скоро превратится в пустыню.

"Прошлые два года были очень дождливые, очень хорошие, поэтому без орошения можно было работать. Но мы понимаем, что определенное количество культур, таких как вся овощная группа, сады, соя, бахчевые культуры, рис, их невозможно выращивать без орошения. Скорее всего, вся эта группа сельскохозяйственных культур там выращиваться не будет. Будет выращиваться пшеница, рапс, подсолнечник, но это малорентабельные и низкорентабельные культуры, в условиях без орошения они будут давать очень низкие урожаи. Рентабельность идет 50 на 50. Половина прибыльные, половина убыточные. Фактически это работа в ноль", - сказал он.

По словам предпринимателя, достаточное количество воды для орошения на юге страны можно взять только из Днепра, однако после разрушения Каховской ГЭС, такая возможность исчезла.

"Из Днепра никто качать воду не будет. Запустить Северо-Крымский канал или Каховский магистральный канал невозможно, потому что, во-первых, уровень воды упал на почти 18 метров и эту воду невозможно взять из Каховского водохранилища и закачать туда. Если говорить о бурении скважин и запуске подземной воды в канал, то здесь тоже следует понимать, что наполнить канал таким образом очень сложно и трудно. Во-вторых, на расстоянии где-то примерно 20-30 километров от Днепра, у нас уже нет водоносного горизонта, который бы был пресным. Вся вода в тех скважинах - очень засоленная и составляет 2-3%, а в некоторых эпизодах и 5%. То есть это та вода, которая больше убивает растение, чем ему помогает расти", - рассказал Рыбалко.

Что будет с Северо-Крымским каналом после освобождения региона

В то же время декан факультета естественных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор Евгений Хлобыстов отметил, что после освобождения территории региона, Северо-Крымский канал необходимо будет восстановить, ведь он вряд ли будет работать в таком состоянии, в котором находится сейчас.

"Фактически он уже 10 лет стоит без воды. Был небольшой перерыв в одно из этого канала, когда россияне оккупировали часть Херсонщины и пустили по нему воду, но она была очень низкого качества. Эксперты некоторые варианты рассматривали по восстановлению после деоккупации Крыма. В частности, это закрытая форма канала, которая может лишать нас того лишнего испарения. Ну и другие технические идеи по этому поводу. Но, скорее всего, в том виде, который он сегодня есть, он функционировать уже не будет. Потому, что восстановление его пропускной способности потребует таких огромных средств, которые сопоставимы с построением нового сооружения аналогичного функционирования", - заверил эксперт.

По его мнению, зависимость от Северо-Крымского канала сейчас в Крыму не является критической, ведь сельское хозяйство на полуострове почти прекратило существовать. Однако после деоккупации Крыма Украина должна ввести систему полноценного водоснабжения в регионе.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, затопив населенные пункты на Николаевщине и Херсонщине. Через месяц после подрыва местность вокруг водохранилища превратилась в пустыню.

В то же время недавно стало известно, что в Каховское водохранилище возвращается вода. Эксперт Украинской природоохранной группы Григорий Коломыцев отметил, что это объясняется весенним таянием снегов.

"При отсутствии искусственного регулирования уровня воды, сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на естественных, незарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до постройки ГЭС тысячи лет", - рассказал он.

Также член правления Украинской природоохранной группы, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко ответил, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС. По его словам, ее можно восстановить, однако не в таком виде, как она была до подрыва.

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