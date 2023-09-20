42 известных вида раффлезии, известной как "трупный цветок", находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения лесных местообитаний.

Самый большой в мире цветок-паразит раффлезия, которую часто называют трупным цветком из-за ее специфического запаха разлагающейся плоти, находится под угрозой исчезновения из-за разрушения среды обитания, сообщают ученые.

Как пишет Guardian, существует 42 вида раффлезии, и исследователи предупреждают, что все они находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения лесной среды обитания в Юго-Восточной Азии.

Из-за того, что цветы в значительной степени скрыты на протяжении всего своего жизненного цикла, они плохо изучены, и все еще обнаруживаются новые виды. Считается, что многие популяции насчитывают всего несколько сотен особей. Исследователи подчеркивают, что такие популяции могут исчезнуть еще до того, как они становятся известны науке.

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Только один вид (Rafflesia magnifica) занесен в список находящихся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы, но исследователи хотят, чтобы все виды были добавлены в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП.

Они призывают к большей защите среды обитания, лучшему пониманию существующих видов и новым методам их размножения. В настоящее время попытки сделать это в ботанических садах имели ограниченный успех.

Раффлезия - что это за цветок

Раффлезия - растение-паразит, не имеющее листьев, стеблей и корней и не фотосинтезирующее. Вместо этого она извлекает пищу и воду из лиан. Распространена в тропических джунглях Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда. Раффлезия проводит большую часть своей жизни скрытой внутри лозы, но затем дает бутон, который превращается в гигантский цветок, некоторые достигают в диаметре более метра. Цветок опыляется мухами, которых привлекает видом и запахом разлагающегося мяса.

Последствия изменения климата

Ранее ученые сообщали, что некоторые листья в тропических лесах от Южной Америки до Юго-Восточной Азии становятся настолько горячими, что больше не могут фотосинтезировать. Это может привести к серьезным последствиям для мировых лесов.

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