На Волыни целую ночь искали кошку-кормилицу для новорожденных бельчат, которые остались без мамы (фото)

Люди в течение ночи наблюдали за бельчатами, однако утром они исчезли.

На Волыни на протяжении ночи искали прибежище и кошку-кормилицу для еще слепых бельчат, которых оставила мама-белка.

Как передает корреспондент УНИАН, пост в социальной сети «Фейсбук» о 4-х еще слепых беспомощных бельчат, которые остались без мамы, написала волынянка Юлия Шевчук, которая живет в 50 километрах от Луцка. Сообщение распространили до 500 раз.

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Автор сообщения в социальной сети пишет: «Прошу откликнуться работников зоомагазинов. У нас случилась беда (упало дерево, а там жила белка с маленькими, она удрала, остались...еще слепые, размером 10-12см...).

«Можно ли их как-то спасти? Чем и как подкармливать? Буду очень благодарна!», - отметила Шевчук.

В комментариях под постом Юлии Шевчук люди советовали ей подкармливать бельчат детской смесью из пипетки, другие – подложить бельчат кошке, которая кормит своих котят, кто-то изъявил желание взять под опеку бельчат, но только одного, советовали также обратиться в Луцкий зоопарк и посоветоваться директором относительно их дальнейшей судьбы...

Однако, как отметила в комментарии корреспонденту УНИАН директор КП «Луцкий зоопарк» Людмила Денисенко, никто к ней так и не обращался.

Как позже сообщила УНИАН Юлия Шевчук, в течение ночи люди наблюдали за бельчатами, однако утром их не оказалось на месте: очевидно, белка их куда-то перенесла.