Ученые Минсельхоза США перестанут проводить опыты на кошках

Кошек из экспериментальной программы по исследованию токсоплазмоза раздадут новым владельцам.

Министерство сельского хозяйства США решило закрыть многолетнюю программу исследований токсоплазмоза, в рамках которой кошек заражали болезнью и через какое-то время усыпляли.

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Как сообщает N+1, ссылаясь на NPR, против программы выступали общественные активисты, а также конгрессмены обеих американских партий.

Отмечается, что подразделение Минсельхоза США по научным исследованиям с 1982 года проводит исследования токсоплазмоза, при которых лабораторных кошек заражали болезнью, собирали из их экскрементов яйца паразитов, а затем усыпляли.

Зооактивисты организации White Coat Waste Project утверждали, что для заражения кошек кормили мясом собак и других кошек. Представители ведомства, в свою очередь, утверждают, что такие исследования позволили существенно снизить распространенность болезни в США (на 50 процентов, без уточнения, с какого уровня и за какой срок).

В заявлении ведомства говорится, что исследования токсоплазмоза «пойдут в ином направлении», и все лаборатории подразделения перестанут использовать кошек в научных исследованиях.

По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч кошек. Официальная представительница Минсельхоза США сообщила СМИ, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.

По рекомендациям независимой консультативной комиссии, кошки из программы, которых еще не заражали токсоплазмозом, могут быть безопасно переданы новым владельцам. Таких кошек оказалось 14.

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