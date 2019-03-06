Под Киевом загадочно исчезают рыжие мейн-куны (видео)

За неделю из трех разных дворов пропали дорогие породистые коты - все рыжие молодые самцы.

Под Киевом загадочно исчезают рыжие мейн-куны.

Об этом говорится в сюжете ТСН. За неделю из трех разных дворов пропали дорогие породистые коты - все рыжие молодые самцы. Владельцы искали везде, и животные, как в воду ушли. Что котов похитили, люди не сомневаются.

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Стоимость такого котенка стартует от 500 долларов, котов могли похитить или с целью перепродажи, или с целью разведении.

Ранее в Киеве начался весенний бал кошек.