Тысячи ядовитых жаб заполонили город во Флориде

Специалисты связывают это с необычно теплой погодой, которая установилась в этом регионе в феврале.

Американский город Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, страдает из-за нашествия жаб-ага.

Как сообщает издание Motherboard, тысячи ядовитых земноводных ползают по тротуарам, закупоривают трубы в бассейнах и создают угрозу жизни домашних животных.

Специалисты связывают это с необычно теплой погодой, которая установилась в этом регионе в феврале.

"Зима была теплее обычного, потом две или три недели назад шли проливные дожди, что побудило жаб начать цикл размножения", - говорит Марк Холледей из компании Toad Busters, которая занимается борьбой с вредителями.

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Он полагает, что через 22 дня на свет появится новый выводок, и жаб станет еще больше.

Жабы-ага завезены во Флориду из Центральной и Южной Америки и считаются инвазивным видом. Они вырастают до 24 сантиметров в длину, а их вес может достигать килограмма.

В опасных ситуациях жабы выделяют ядовитую субстанцию. Она приводит к конвульсиям, параличу и смерти у животных и вызывает галлюцинации у людей.

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