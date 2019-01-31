В Мексике значительно возросла популяция бабочек-мигрантов (видео)
13:57, 31 января 2019Спасение видов
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Ежегодно они преодолевают тысячи километров на пути из Канады и севера США в теплую Мексику.
Мексиканские ученые радуются росту популяции бабочек-мигрантов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Они ежегодно прилетают в страны зимовать. Монархи - самые активные путешественники со всех бабочек на планете. Ежегодно они преодолевают тысячи километров на пути из Канады и севера США в теплую Мексику.
В этом году количество этих рыжих красавцев с черными полосками на крыльях увеличилось в два с половиной раза.
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