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В Мексике значительно возросла популяция бабочек-мигрантов (видео)

13:57, 31 января 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Они ежегодно прилетают в страны зимовать. Монархи - самые активные путешественники со всех бабочек на планете. Ежегодно они преодолевают тысячи километров на пути из Канады и севера США в теплую Мексику.

В этом году количество этих рыжих красавцев с черными полосками на крыльях увеличилось в два с половиной раза.

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Теги: #Мексика#бабочки