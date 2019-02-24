В Украине прошла масштабная антимеховая акция "Снимай мех навсегда!" (фоторепортаж)
В Украине 24 февраля прошла масштабная антимеховая акция "Снимай мех навсегда!".
Акция прошла в 10 городах страны. На нее люди приходили с домашними животными. Так, в центре Одессы на акцию «Снимай мех навсегда» зоозащитники пришли с домашними волком и лисой.
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Участники акций держали плакаты «Мех пахнет кровью», «Снимай мех навсегда», «Жизнь животных важнее шубы» и тому подобное. Они призвали граждан отказаться от одежды из натурального меха. Они также настаивают на закрытии производств, специализирующихся на одежде из меха.
Организаторы акции рассказали, в каких условиях держат обреченных на гибель животных, а затем жестоко убивают (живьем снимают шкуру).
Ранее Сербия запретила убийство животных для производства меха.