Сербия запретила убийство животных для производства меха

Запрет был принят в 2009 году, но его вступление в силу было отложено на 10 лет, чтобы те, кто занимается этой деятельностью, могли подготовить свой бизнес.

В Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

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Запрет был принят в 2009 году, но его вступление в силу было отложено на 10 лет, чтобы те, кто занимается этой деятельностью, могли подготовить свой бизнес.

Причины отмены разрешения на разведение и убийство животных для производства меха не только этические, но и экологические.

"Большое количество опасных химических веществ, используемых в этой отрасли, постоянно загрязняют окружающую среду", - заявляют активисты, которые добивались запрета.

На сегодня Австрия, Великобритания, Нидерланды, Люксембург, Чехия, Македония и Словения полностью запретили деятельность предприятий меховой промышленности.

Ряд стран установили переходные сроки для окончательного прекращения подобного производства (Бельгия, Дания, Норвегия, Эстония, Хорватия, Босния и Герцеговина), или ввели настолько жесткие условия для осуществления этой деятельности, что в этих странах уже не происходит разведение животных для меха (Германия, Швеция, Швейцария, Испания).

Как сообщал УНИАН, Chanel отказалась от использования меха и кожи экзотических животных.