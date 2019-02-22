В Виннице супруги на ферме в торговом центре выращивают 10 видов крокодилов (видео)

Некоторые рептилии доросли до четырех метров.

В Виннице супруги устроили собственную ферму, на которой выращивают десять видов крокодилов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Собственную ферму организовали Светлана и Юрий Бычковские. Сейчас вольеры для рептилий арендуют в помещении торгового центра. Некоторые рептилии доросли уже до четырех метров.

«Все началось с крокодильчика, с которым пришел ко мне мой муж. Он работал в цирке с крокодилами. Дандюша - это первый нильский крокодил, который стал нашим домашним животным», - рассказала Светлана Бычковская.

Как объясняет Дмитрий, держат животных для сохранения популяции. И уже летом их повезут в Одесскую область, где в искусственном водоеме им сделают заповедник.