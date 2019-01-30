В Новой Зеландии похитили пару голубых пингвинов

При помощи ломов похитители убрали из норы камни, а затем подцепили и вытащили за шею птиц.

В Новой Зеландии из норы была похищена пара голубых (малых) пингвинов.

Департамент охраны окружающей среды получил сообщение о двух мужчинах, которые вечером, 24 января, находились возле норы пингвинов. Об этом сообщает «Би-би-си».

При помощи ломов похитители убрали из норы камни, а затем подцепили и вытащили за шею птиц. Злоумышленники поймали двух пингвинов, еще один погиб от травмы головы.

Голубые пингвины считаются самой маленькой породой пингвинов. Обычно их высота чуть более 25 см и вес около 1 кг.

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«Сейчас голубые пингвины наиболее уязвимы. Они линяют с января по март и остаются в своих норах для защиты...[это] также объясняет, почему браконьеры точно знали, когда лучше всего напасть на птиц», — сказал Род Хансен, сотрудник Департамента охраны окружающей среды.

Голубые пингвины являются охраняемым видом в Новой Зеландии, поскольку их численность сокращается. За их кражу или убийство полагается тюремное заключение сроком до двух лет и штраф в размере до $68,5 тыс.