В Колумбии полсотни человек устроили операцию по спасению ламантинов (видео)
11:38, 19 февраля 2019Спасение видов
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Ламантинов вытаскивали с помощью сеток и носилок.
В Колумбии полсотни человек под руководством биологов освободили из ловушки четырех ламантинов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Тревогу забили местные. Ламантинов вытаскивали с помощью сеток и носилок. Их перенесли в безопасное место реки Магдалены.
Ламантины оказались в опасности из-за засухи. Уровень воды в болотах упал, а на мели для них недостаточно пищи.
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