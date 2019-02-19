В Колумбии полсотни человек устроили операцию по спасению ламантинов (видео)

Ламантинов вытаскивали с помощью сеток и носилок.

В Колумбии полсотни человек под руководством биологов освободили из ловушки четырех ламантинов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве спасли бобра, угодившего в капкан браконьеров (фото)

Тревогу забили местные. Ламантинов вытаскивали с помощью сеток и носилок. Их перенесли в безопасное место реки Магдалены.

Ламантины оказались в опасности из-за засухи. Уровень воды в болотах упал, а на мели для них недостаточно пищи.