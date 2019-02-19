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В Колумбии полсотни человек устроили операцию по спасению ламантинов (видео)

11:38, 19 февраля 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Тревогу забили местные. Ламантинов вытаскивали с помощью сеток и носилок. Их перенесли в безопасное место реки Магдалены.

Ламантины оказались в опасности из-за засухи. Уровень воды в болотах упал, а на мели для них недостаточно пищи.

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Теги: #спасение ламантинов