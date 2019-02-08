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Аномальные холода в США: жители массово спасают замерзающих животных (видео)

14:18, 08 февраля 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Из ледяного озера сотрудник чрезвычайной службы вытащил собаку, которая застряла на льду. Мужчина пробился сквозь лед и расчистил путь псу, чтобы тот мог выплыть самостоятельно.

В том же штате прохожие подобрали на улице заснеженного кота.

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Теги: #США#холод