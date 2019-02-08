Аномальные холода в США: жители массово спасают замерзающих животных (видео)
14:18, 08 февраля 2019Спасение видов
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Из ледяного озера сотрудник чрезвычайной службы вытащил собаку, которая застряла на льду.
Жители американского штата Монтана во время зимних холодов спасают замерзающих животных.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Из ледяного озера сотрудник чрезвычайной службы вытащил собаку, которая застряла на льду. Мужчина пробился сквозь лед и расчистил путь псу, чтобы тот мог выплыть самостоятельно.
В том же штате прохожие подобрали на улице заснеженного кота.
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