Аномальные холода в США: жители массово спасают замерзающих животных (видео)

Из ледяного озера сотрудник чрезвычайной службы вытащил собаку, которая застряла на льду.

Жители американского штата Монтана во время зимних холодов спасают замерзающих животных.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Из ледяного озера сотрудник чрезвычайной службы вытащил собаку, которая застряла на льду. Мужчина пробился сквозь лед и расчистил путь псу, чтобы тот мог выплыть самостоятельно.

В том же штате прохожие подобрали на улице заснеженного кота.