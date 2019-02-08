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Умерла самая старая слониха в мире

12:26, 08 февраля 2019
Спасение видов
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Слонихе было 88 лет / Twitter.com/PTI File photo

Местные власти не смогли включить слониху в Книгу рекордов Гиннеса, но она стала официальным обладателем звания «бабушка слонов», сообщает «Би-би-си».

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Она содержалась в неволе в индийском штате Керала и на протяжении несколько десятилетий принимала участие в ритуалах и храмовых процессиях. Но несколько лет назад она «вышла на пенсию», перестав участвовать в публичных мероприятиях.

В последние годы Дакшаяни стало сложнее передвигаться. Ко всему прочему, в ее рацион ввели ананасы и морковь, чтобы наладить обмен веществ.

Во вторник, 6 февраля. слониха перестала принимать пищу и вскоре скончалась.

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Теги: #Индия#слоны