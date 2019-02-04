В Харькове на свалке нашли свиней, зараженных африканской чумой
В Харькове на помойке нашли свиней, которые были заражены африканской чумой.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Трупы свиней и их останки в мешках нашли на стихийной свалке при выезде с ул. Светлой на Кольцевой путь. Сотрудники Госпродпотребслужбы сразу отобрали пробы. После исследования был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Вследствие этого сразу было принято решение уничтожить свиней и их останки. Животных сожгли, а место сжигания продезинфицировали.
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Из-за найденных животных, больных африканской чумой, были введены меры по недопущению распространения возбудителя АЧС:
усилены меры по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения на агропродовольственных рынках;
организован переучет имеющегося свинопоголовья в хозяйствах, независимо от форм собственности;
введены меры по прекращению и недопущению торговли сырьем и пищевыми продуктами животного происхождения в неустановленных местах;
усилена разъяснительная работа среди населения и владельцев животных об опасности африканской чумы свиней.
Госпродпотребслужба дала несколько рекомендаций для населения области:
владельцам свиней информировать Госпродпотребслужбу при подозрении на заболевание животных;
не покупать продукты животного происхождения в неустановленных местах;
руководители хозяйств должны обеспечить высокий уровень биобезопасности на фермах.