В Харькове на свалке нашли свиней, зараженных африканской чумой

Трупы свиней и их останки уничтожили.

В Харькове на помойке нашли свиней, которые были заражены африканской чумой.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Трупы свиней и их останки в мешках нашли на стихийной свалке при выезде с ул. Светлой на Кольцевой путь. Сотрудники Госпродпотребслужбы сразу отобрали пробы. После исследования был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Вследствие этого сразу было принято решение уничтожить свиней и их останки. Животных сожгли, а место сжигания продезинфицировали.

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Из-за найденных животных, больных африканской чумой, были введены меры по недопущению распространения возбудителя АЧС:

усилены меры по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения на агропродовольственных рынках;

организован переучет имеющегося свинопоголовья в хозяйствах, независимо от форм собственности;

введены меры по прекращению и недопущению торговли сырьем и пищевыми продуктами животного происхождения в неустановленных местах;

усилена разъяснительная работа среди населения и владельцев животных об опасности африканской чумы свиней.

Госпродпотребслужба дала несколько рекомендаций для населения области:

владельцам свиней информировать Госпродпотребслужбу при подозрении на заболевание животных;

не покупать продукты животного происхождения в неустановленных местах;

руководители хозяйств должны обеспечить высокий уровень биобезопасности на фермах.