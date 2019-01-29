Изменение климата заставляет косаток мигрировать все дальше на север, следуя за любимым лакомством

За последние 20 лет сельдь мигрировала на 300 километров к северу. Это стало причиной миграции косаток, которые, преследуя сельдь, сами двигаются севернее привычного места обитания.

Чистые и спокойные воды 30-километрового фьорда Рейсафьорден на Крайнем Севере Норвегии в последние годы стали зимней "резиденцией" для популяции косаток в этой скандинавской стране.

Местная холодная вода температурой в три градуса по Цельсию идеально подходит для сельди, которая накануне сезона нереста - в феврале и марте - откармливалась и стала желанным блюдом для голодных косаток, передает Naked Science.

Косатки кружат вокруг стайки сельди, заставляя рыбу подниматься на поверхность, после чего бьют по поверхности воды своим большим хвостом, оглушая и поедая рыбу.

По словам Пьера Роберта де Латура, основателя организации Undersea Soft Encounter Alliance, выбор косаток объясняется тем, что на сельдь легко охотиться, она доступна в больших количествах и очень калорийна. Однако дело в том, что за последние 20 лет сельдь мигрировала на 300 километров к северу, оставляя Лофотенские острова в поисках вод, температура которых остается ниже шести градусов по Цельсию - именно столько необходимо для их размножения. Норвежские косатки, которые лишь изредка питаются тюленями или более мелкими китами, также следуют в другие воды, преследуя сельдь.

"Мы считаем, что глобальное потепление, которое считается основной причиной повышения температуры воды, подтолкнуло сельдь мигрировать дальше на север. В долгосрочной перспективе, как мы предполагаем, они собираются двигаться еще севернее. В случае же сокращения запасов китов, косаток, морских птиц и треску ждет экологическая катастрофа", - предупреждает Роберт де Латур.

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На сегодня популяция косаток вдоль побережья Норвегии, кажется, процветает. Роберт де Латур оценивает их численность в 1500 особей, что вдвое больше, чем два десятилетия назад. По его словам, регион стал настоящим питомником этих животных, во многом благодаря своим обильным ресурсам.

Некоторые исследователи говорят, что здесь может быть даже до 3000 косаток, которые простираются от северной материковой части Норвегии до архипелага Шпицберген и вдоль восточного побережья Гренландии, которая стала более доступной по мере удаления ледяного покрова.

Среди угроз их популяции, по словам Роберта де Латура, помимо глобального потепления, - активное рыболовство и растущее число туристов, которые стекаются в регион для наблюдения за китами и дайвинга.

Вместе с тем, как отмечает Торе Хауг из Норвежского института морских исследований в Тромсе, косатки и рыболовные суда, также охотящиеся за сельдью, встречались друг с другом в течение десятилетий, что не помешало росту популяции первых.