Браконьеры устроили в заповеднике "Хортица" охоту на кабанов (фото)

Браконьеры скрылись с места инцидента на минивэне светлого цвета.

В районе профилактория Запорожского алюминиевого комбината (Пектораль) сотрудники Национального заповедника “Хортица” заметили браконьеров, которые подстрелили кабана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Национального заповедника «Хортица» Максим Остапенко.

«Вчера, в период с 17:00 до 18:00, в районе профилактория ЗАлК (Пектораль) неизвестные лица устроили охоту с нарезным оружием и собаками (лайками). Автомобиль джип/минивэн светлого цвета», - написал он.

По его данным, на место происшествия выезжали сотрудники Нацполиции, зарегистрировано уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине на днях жестоко убили лося. Полиция задержала предполагаемых браконьеров на выезде из леса, но следствие не продвинулось.