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Браконьеры устроили в заповеднике "Хортица" охоту на кабанов (фото)

11:06, 23 января 2019
Спасение видов
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Браконьеры подстрелили кабана с нарезного оружия / фото Maxym Ostapenko/facebook

В районе профилактория Запорожского алюминиевого комбината (Пектораль) сотрудники Национального заповедника “Хортица” заметили браконьеров, которые подстрелили кабана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Национального заповедника «Хортица» Максим Остапенко.

фото Maxym Ostapenko/facebook

«Вчера, в период с 17:00 до 18:00, в районе профилактория ЗАлК (Пектораль) неизвестные лица устроили охоту с нарезным оружием и собаками (лайками). Автомобиль джип/минивэн светлого цвета», - написал он.

По его данным, на место происшествия выезжали сотрудники Нацполиции, зарегистрировано уголовное производство.

фото Maxym Ostapenko/facebook

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине на днях жестоко убили лося. Полиция задержала предполагаемых браконьеров на выезде из леса, но следствие не продвинулось.

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Теги: #браконьеры#Запорожская область