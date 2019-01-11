Условия зоны отчуждения комфортны для диких животных - эксперты (фоторепортаж)

Основное внимание было уделено краснокнижному орлану-белохвосту - одному из самых крупных представителей хищных птиц Евразии, размах крыльев которого достигает 2,5 метров.

Во время зимнего учета птиц зоны отчуждения ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника совместно с представителями Украинского центра исследования хищных птиц обозначили уровень динамики популяций.

Об этом сообщает пресс-служба ГАЗО. Также, специалисты отметили, что в ходе экспедиции им удалось встретить некоторые виды диких животных, у которых не было страха перед своими «гостями».

Основное внимание было уделено краснокнижному орлану-белохвосту - одному из самых крупных представителей хищных птиц Евразии, размах крыльев которого достигает 2,5 метров.

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Со слов ведущего специалиста информационно-просветительского отдела Заповедника Станислава Гуменюка, во время этой экспедиции было зафиксировано 16 орланов-белохвостов. Для сравнения, в 2008 году удалось зафиксировать лишь 11 особей, а в 2017 году – 20. Такая динамика свидетельствует о том, что популяция птиц в зоне отчуждения остается стабильной. Интересно, что наибольшее количество орланов ученые встречали вокруг мест охоты волков.

"Исследователи также зафиксировали ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника и птиц, которые занесены в Красную книгу: рябчика, тетерева и серого сорокопута. Кроме птиц, во время экспедиции ученым удалось встретить лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке леса, оленей и лосей, которые пристально присматривались к непрошеным гостям, а также рысь, которая даже «помахала» лапкой исследователям", - говорится в сообщении.

В конце января исследования будут продолжены.