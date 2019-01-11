В МинВОТ рассказали о сокрытии оккупантами рисков химвыбросов в Горловке

В цехах предприятия по производству серной кислоты, минеральных удобрений, азотной кислоты хранится большое количество аммиака, что очень опасно для близлежащих населенных пунктов и их жителей.

Оккупационные администрации Российской Федерации на Донбассе пытаются скрыть риски, связанные с химическими веществами на ЧАО "Концерн "Стирол", который находится в Горловке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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"Одним из самых опасных предприятий, находящихся на оккупированной части Донбасса, остается ЧАО "Концерн "Стирол" в г. Горловка (Донецкая обл.), специализировавшееся на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры, полистирола, а также неорганических солей и органических смол", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что сразу после захвата украинских предприятий оккупационными администрациями, ими были сделаны громкие заявления, что оккупированные территории якобы получат новый импульс для развития. В частности, было заявлено, что "Стирол" возобновит свою работу.

"Однако предприятие до сих пор не работает, а наоборот - почти прекратило свою деятельность", - пояснили в министерстве.

В цехах предприятия по производству серной кислоты, минеральных удобрений, азотной кислоты хранилось и до сих пор хранится большое количество аммиака, что очень опасно для близлежащих населенных пунктов и их жителей, отметили в МинВОТ.

Глава министерства Вадим Черныш подчеркнул, что для управления таким предприятием необходимо учитывать и сложность производственного процесса, и опасности не только для работников, но и для местного населения: «На спутниковых снимках предприятия ЧАО "Концерн "Стирол" видно, что тепловые процессы не происходят: движение железнодорожного и автомобильного транспорта отсутствует, не проводятся работы по отгрузке и подвоз сырья и готовой продукции. Это ясно свидетельствует о консервации предприятия, а значит, и последующем хранении на его территории опасных веществ".

В министерстве напомнили, что в 2013 году на заводе произошла серьезная авария: 6 человек погибли, более 20 пострадали. Этот случай зафиксирован как один из самых опасных в химической промышленности Украины.

Черныш отметил, что сообщения оккупационных администраций о том, что Украина якобы "пытается применить или будет применять химическое оружие", является "дымовой завесой" для прикрытия работ, проводившихся на предприятии ЧАО "Концерн Стирол".

По информации МинВОТ, полученной из различных источников, на предприятии в течение 2018 года хранилось несколько десятков тонн опасных химических веществ. В частности, речь идет о 80 тоннах аммиака в начале 2018 года.

"Считаем, если безответственно обращаться с таким веществом, то практически все население города может пострадать", - подчеркнул Черныш.

В Министерстве отметили, что в Горловке проживает около 250 тыс. человек. Подчеркивается, что весь город, включая прилегающие населенные пункты, и даже г. Торецк на подконтрольной правительству Украины территории, гипотетически, при таком количестве опасных химических веществ, могут находиться в зоне опасности. При этом, в г. Горловка находится еще несколько опасных объектов - химических заводов, что повышает уровень угрозы, говорится в сообщении.

"Учитывая информацию, полученную МинВОТ из различных источников, в том числе, от местных жителей, мы будем обращаться в международные организации для доступа их представителей или независимых международных экспертов на предприятие, чтобы убедиться в безопасности его состояния и веществ, которые там хранятся для местного населения. Дальнейшие меры также предусматривают соответствующее расследование. Сейчас готовится обращение в правоохранительные органы с изложением фактической информации. Надеемся, что расследование нам поможет установить, что же там происходит", - отметил министр.

Также Черныш подчеркнул, что в пределах оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей действия абсолютно идентичны действиям оккупационных администраций в Крыму: сокрытие информации от граждан, дезинформация, постоянное искажение фактов, отсутствие каких-либо обсуждений с общественностью, разъяснений для работников.

"Все тайно и закрыто для доступа обычных граждан. Нет никаких превентивных мер для того, чтобы обеспечить местное население защитным оборудованием, защитными материалами, никаких инструкций, никаких информационных сообщений, как себя вести в случае опасности", - отмечается в сообщении.