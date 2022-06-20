Документом вводятся основополагающие принципы европейского законодательства в сфере управления отходами.

В понедельник, 20 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об управлении отходами" (№2207-1-д).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, за этот проект закона проголосовали 282 народных депутата.

Что предусматривает законопроект об управлении отходами (№2207-1-д)?

Как отмечали в Комитете Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, рамочный законопроект (№2207-1-д) должен запустить в Украине реформу отрасли управления отходами.

Он должен приблизить законодательство Украины к законодательству ЕС и стать фундаментом для подготовки и принятия более 30 нормативно-правовых актов в этой сфере.

Им, в частности, вводится иерархия управления отходами. Приоритетами станут предотвращение их образования, повторное использование и переработка отходов.

"Введение иерархии обращения с отходами предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому без внедрения этих изменений мы не сможем стать полноценной частью европейского сообщества", — отмечал глава экологического комитета Олег Бондаренко.

Также законопроект создаст основу для внедрения системы расширенной ответственности производителя, в которой производитель отвечает за сбор, повторное использование и переработку продукции.

Документ также согласовывает привлечение к процессу местных властей. Он устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга (переработки для повторного использования). Также законопроект предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начислению платы за такую услугу.

Кроме этого, им вводится система долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Также внедряется информационная система управления отходами, которая позволит упростить систему учета и отчетности, представление деклараций и осуществление разрешительных процедур в сфере управления отходами. Как объяснял председатель экологического комитета Олег Бондаренко, законопроект разблокирует разрешительную систему, ведь в Украине с 2014 года не выдаются разрешения на операции с отходами.

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