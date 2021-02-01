Исследователи проанализировали образцы отложений из Средиземного моря за последние 160 тыс. лет.

Международная группа ученых подтвердила, что большая часть пустыни Сахара несколько тысяч лет назад была покрыта растительностью.

Читайте такжеПострадает треть населения: ученые прогнозируют новые катаклизмы из-за жарыПричиной появления самой крупной пустыни на Земле специалисты называют периодические климатические изменения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, передают Высшие технологии.

Исследователи проанализировали образцы отложений из Средиземного моря за последние 160 тыс. лет, и смоделировали климатические изменения, происходящие за этот период. Слои ила на дне моря содержат остатки растений, произраставших на африканском континенте, а также раковины древних моллюсков, по которым можно реконструировать климатические условия в прошлом.

Оказалось, что небольшие сдвиги в орбите Земли, а также увеличение и уменьшение объема полярных ледяных щитов обусловили чередование влажных фаз с большим количеством осадков и длительными периодами засухи. Влажные периоды обычно длились 5 тыс. лет, а плодородные условия охватывали территорию от Северной Африки до побережья Средиземного моря.

Изменения климата привели к резким изменениям в условиях жизни людей, что, возможно, как допускают ученые, и стало причиной больших миграций в районе Сахары.

Другие новости экологии

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН