Международная группа ученых подтвердила, что большая часть пустыни Сахара несколько тысяч лет назад была покрыта растительностью.
Читайте такжеПострадает треть населения: ученые прогнозируют новые катаклизмы из-за жарыПричиной появления самой крупной пустыни на Земле специалисты называют периодические климатические изменения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, передают Высшие технологии.
Исследователи проанализировали образцы отложений из Средиземного моря за последние 160 тыс. лет, и смоделировали климатические изменения, происходящие за этот период. Слои ила на дне моря содержат остатки растений, произраставших на африканском континенте, а также раковины древних моллюсков, по которым можно реконструировать климатические условия в прошлом.
Оказалось, что небольшие сдвиги в орбите Земли, а также увеличение и уменьшение объема полярных ледяных щитов обусловили чередование влажных фаз с большим количеством осадков и длительными периодами засухи. Влажные периоды обычно длились 5 тыс. лет, а плодородные условия охватывали территорию от Северной Африки до побережья Средиземного моря.
Изменения климата привели к резким изменениям в условиях жизни людей, что, возможно, как допускают ученые, и стало причиной больших миграций в районе Сахары.
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