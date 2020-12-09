Карликовый поссумы были найдены впервые с тех пор, как лесной пожар уничтожил большую часть их среды обитания

В Австралии на острове Кенгуру нашли карликовых поссумов, которые, как считалось, вымерли из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как сообщается, карликовый поссумы были найдены впервые с тех пор, как лесной пожар уничтожил большую часть их среды обитания прошлым летом. Считалось, что эти поссумы, исчезли.

"Эта находка является первым задокументированным свидетельством того, что вид выжил после пожара", - говорят экологи. "Огонь охватил около 88% ареала этого вида, поэтому мы действительно не были уверены, каковы будут последствия пожаров, но совершенно очевидно, что популяция пострадала очень серьезно".

Горный поссум: что о них известно

Карликовые поссумы, весом менее 10 граммов, обитают на Тасмании, а иногда и на материковой части Южной Австралии и Виктории, помимо острова Кенгуру.

Это существо обычно сложно изучить, учитывая его размер и ограниченный ареал.

Карликовые поссумы - единственный современный представитель рода Burramys. С 1894 года этот вид был известен только по ископаемым остаткам, которые датировались плейстоценом. Только в августе 1966 г. живой поссум неизвестного вида был найден на лыжной базе Мельбурнского университета.

Последствия лесных пожаров в австралии:

По оценкам ученых, около трех миллиардов животных погибли или исчезли в результате пожаров в Австралии.

Ученые проанализировали потери среди дикой природы на площади в почти 11,5 миллиона гектаров — именно столько земли в Австралии было охвачено огнем с сентября 2019 года по январь 2020 года.

Погибли или исчезли 143 миллиона млекопитающих, почти 2,5 миллиона рептилий, 180 миллионов птиц и 51 миллион лягушек.

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Автор: Екатерина Лиманская