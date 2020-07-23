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Спасатели потушили лесной пожар на Луганщине, возникший в результате обстрела оккупантов

16:42, 23 июля 2020
Экология
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Лес загорелся от обстрелов оккупантов / Фото ГСЧС

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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22 июля в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины.

Сегодня днем пожар был ликвидирован. К дежурству на месте пожара привлечены 32 человек и 9 единиц техники.

Как сообщал ранее УНИАН, в Черновцах загорелась фабрика. Огонь охватил 3 и 4 этажи четырехэтажного производственного здания ООО «Розма». Говорят, что горит всего около 2 тысяч м. кв.

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