Спасатели потушили лесной пожар на Луганщине, возникший в результате обстрела оккупантов

22 июля в результате обстрела в лесу возле с. Лопаскино Новоайдарского района загорелись сухая трава, кустарники и древесина.

Спасатели ликвидировали лесной пожар в Луганской области, возникший в результате обстрела оккупантов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ курортной Затоке горели две базы отдыха: пострадал отдыхающий (фото)

22 июля в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины.

Сегодня днем пожар был ликвидирован. К дежурству на месте пожара привлечены 32 человек и 9 единиц техники.

Как сообщал ранее УНИАН, в Черновцах загорелась фабрика. Огонь охватил 3 и 4 этажи четырехэтажного производственного здания ООО «Розма». Говорят, что горит всего около 2 тысяч м. кв.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram