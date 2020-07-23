Спасатели потушили лесной пожар на Луганщине, возникший в результате обстрела оккупантов
16:42, 23 июля 2020Экология
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22 июля в результате обстрела в лесу возле с. Лопаскино Новоайдарского района загорелись сухая трава, кустарники и древесина.
Лес загорелся от обстрелов оккупантов / Фото ГСЧС
Спасатели ликвидировали лесной пожар в Луганской области, возникший в результате обстрела оккупантов.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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22 июля в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины.
Сегодня днем пожар был ликвидирован. К дежурству на месте пожара привлечены 32 человек и 9 единиц техники.
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