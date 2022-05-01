Приют принимает животных, вывезенных с "горячих" точек Украины из-за войны, ухаживает за ними и потом находит им новых хозяев.

Во Львове на базе приюта "Домівка врятованих тварин" волонтеры создали штаб помощи для покинутых животных-переселенцев.

Это львовский приют, который расположен на территории регионального ландшафтного парка "Знесіння", принимает эвакуированных животных с начала полномасштабного вторжения врага в нашу страну. С начала войны приют помог более чем 2000 котам и собакам (около 500 пристроили во Львове, а 1500 помогли переправить за границу).

Волонтеры каждый день приходят в приют, чтобы гулять с собаками, многие из которых являются переселенцами. Кроме покинутых животных, в приюте еще есть потерянные или спасенные и привезенные с собой чужими людьми.

Также в приюте помимо котов и собак есть и другие животные – аисты, совы, орлы, козы, барсуки, бобры и не только.

На днях сюда прибыли новые животные-переселенцы, которым нужна помощь и семья – на этот раз из Харькова и Николаева.

Фотокорреспондент УНИАН понаблюдал за жизнью приюта.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области создали "эвакуационную" конюшню для лошадей из горячих точек.