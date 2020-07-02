цей матеріал доступний українською

В Одессе с пляжа «Лузановка» коммунальщики убрали более 30 кубометров водорослей (фото)

13:02, 02 июля 2020
Экология
173 0
Власти говорят, что водоросли не несут опасности  / фото: мэрия Одессы

Как сообщили УНИАН в мэрии города, микроскопические бактерии-водоросли размножились в таком количестве, что покрасили воду Черного моря в болотный цвет. Кроме того, они создают неудобства для отдыхающих.

«По мнению экологов, единственный способ борьбы с этой проблемой – уборка.

Силами коммунальных предприятий «Побережье» и «Городские дороги» проведена расчистка прибрежной территории пляжа «Лузановка». Убрано и вывезено более 30 куб. м растений», - сказано в сообщении.

В мэрии утверждают, что зеленые водоросли, которые последние несколько лет докучают одесситам и гостям города, безвредны.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области, вода в Черном море на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала «изумрудной». Волны, которые нагнало ветром, «покрасили» в зеленый цвет пляжи и самих отдыхающих.

Экологи объясняют ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться – море «зацвело».

Поэтому специалисты управления рекомендуют воздержаться от купания в такой воде, особенно детям. Ядовитые вещества, которые сопровождают «цветение» морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей.

Кроме того, желательно воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которые выловлены в одесском прибрежье и причерноморских лиманах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter