В Одессе с пляжа «Лузановка» коммунальщики убрали более 30 кубометров водорослей (фото)

Гниющие водоросли убирали сотрудники двух предприятий. Чиновники утверждают, что водоросли безопасны, но экологи рекомендуют воздержаться от купания.

В Одессе на пляже «Лузановка» коммунальщики убрали более 30 кубометров прибитых к берегу водорослей.

Как сообщили УНИАН в мэрии города, микроскопические бактерии-водоросли размножились в таком количестве, что покрасили воду Черного моря в болотный цвет. Кроме того, они создают неудобства для отдыхающих.

«По мнению экологов, единственный способ борьбы с этой проблемой – уборка.

Силами коммунальных предприятий «Побережье» и «Городские дороги» проведена расчистка прибрежной территории пляжа «Лузановка». Убрано и вывезено более 30 куб. м растений», - сказано в сообщении.

В мэрии утверждают, что зеленые водоросли, которые последние несколько лет докучают одесситам и гостям города, безвредны.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области, вода в Черном море на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала «изумрудной». Волны, которые нагнало ветром, «покрасили» в зеленый цвет пляжи и самих отдыхающих.

Экологи объясняют ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться – море «зацвело».

Поэтому специалисты управления рекомендуют воздержаться от купания в такой воде, особенно детям. Ядовитые вещества, которые сопровождают «цветение» морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей.

Кроме того, желательно воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которые выловлены в одесском прибрежье и причерноморских лиманах.

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