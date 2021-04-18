Тысячи земноводных жили там еще до постройки дороги и продолжают каждую весну двигаться по своему маршруту: от места зимовки до места размножения.

В столице Эстонии, Таллине на две недели ограничили движение на оживленной дороге, чтобы обезопасить жаб и лягушек.

Читайте такжеВ Днепре провели сложную операцию пожилой онкобольной лягушке (видео)Тысячи этих созданий в апреле направляются к местам своего размножения, пишет New York Post.

Они жили здесь еще до постройки дороги и продолжают ежегодно двигаться по своему маршруту: места зимовки находятся по одну сторону дороги, а пруды для нереста - по другую.

Теплая поверхность дороги делает земноводных сонными и медлительными, так что до 300 особей могут оказаться на дороге одновременно и попасть под машины.

Раньше переносить их помогали волонтеры: за последние годы таким образом люди спасли около 97 тыс. жаб и лягушек. Однако в связи с пандемией COVID-19 помощь волонтеров оказалась недоступной, и единственный выход - перекрывать дорогу.

Как сообщает Reuters, дорога будет перекрыта для движения автомобилей в течение двух недель с 21:00 до 06:00.

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Перевод: Катерина Комолова