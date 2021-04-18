В столице Эстонии, Таллине на две недели ограничили движение на оживленной дороге, чтобы обезопасить жаб и лягушек.
Читайте такжеВ Днепре провели сложную операцию пожилой онкобольной лягушке (видео)Тысячи этих созданий в апреле направляются к местам своего размножения, пишет New York Post.
Они жили здесь еще до постройки дороги и продолжают ежегодно двигаться по своему маршруту: места зимовки находятся по одну сторону дороги, а пруды для нереста - по другую.
Теплая поверхность дороги делает земноводных сонными и медлительными, так что до 300 особей могут оказаться на дороге одновременно и попасть под машины.
Раньше переносить их помогали волонтеры: за последние годы таким образом люди спасли около 97 тыс. жаб и лягушек. Однако в связи с пандемией COVID-19 помощь волонтеров оказалась недоступной, и единственный выход - перекрывать дорогу.
Как сообщает Reuters, дорога будет перекрыта для движения автомобилей в течение двух недель с 21:00 до 06:00.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Час Земли 2021: по всему миру символически погасли огни известных достопримечательностей (фоторепортаж)
- Спасаем популяции диких животных: с 1 апреля в украинских лесах начинается "сезон тишины"
- Ожесточенная драка двух панд попала на видео
- У фотографов в Одессе нашли заклеенных скотчем голубей: птицы могли погибнуть
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram